Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıra dışı seyirler sunan ve insanların çevreleriyle olan münasebetini merkezine alan “İçimdeki Şehirler” fotoğraf sergisi Şişli Mantra Cafe’de sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul Teknik Üniversitesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde öğrenci olan ödüllü sanatçı Ayberk Aksu “Sergimde Avrupa ülkelerinin birçok şehrinde çektiğim fotoğraflar yer alıyor ve her fotoğrafın güçlü bir hikâyesi var. Karelerimde, her birimizin eşsiz hayatlarımızla kendi dünyamızı şekillendirmesini konu alıyorum” diyor. Bir sonraki projesini Uzak Doğu ülkelerinde gerçekleştirecek olan Aksu’nun “İçimdeki Şehirler” sergisi 18 Mart’a kadar görülebilecek.