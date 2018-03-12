Sıra dışı seyirler sunan ve insanların çevreleriyle olan münasebetini merkezine alan “İçimdeki Şehirler” fotoğraf sergisi Şişli Mantra Cafe’de sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul Teknik Üniversitesinde Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümünde öğrenci olan ödüllü sanatçı Ayberk Aksu “Sergimde Avrupa ülkelerinin birçok şehrinde çektiğim fotoğraflar yer alıyor ve her fotoğrafın güçlü bir hikâyesi var. Karelerimde, her birimizin eşsiz hayatlarımızla kendi dünyamızı şekillendirmesini konu alıyorum” diyor. Bir sonraki projesini Uzak Doğu ülkelerinde gerçekleştirecek olan Aksu’nun “İçimdeki Şehirler” sergisi 18 Mart’a kadar görülebilecek.
‘İçimdeki Şehirler’ fotoğrafa düşerse
12.03.2018 - 06:13 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 06:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fotoğraf sanatının genç kuşak temsilcilerinden Ayberk Aksu birçok ülkenin şehirlerinde çektiği fotoğrafları, açtığı sergi ile taçlandırdı.
Etiketler : ayberk aksu,
549645 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/549645.aspx
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