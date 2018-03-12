Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alev Alatlı’nın “Onur Yazarı” olduğu fuara, bu yıl 19 ülke ve Türkiye’den 350’nin üzerinde yayınevini katılıyor. 500 bine yakın kitapseverin ziyaret etmesi beklenen fuarda, bu yıl “Oku” teması ön plana çıkarılıyor; okumanın önemine değinen bin 200’den fazla faaliyet yapılması planlanıyor. Konferans, panel, kitap tanıtımı, imza günleri ve dinletilerin yanı sıra müzayedelerin yapılacağı fuarda Selahattin Yusuf, Serdar Tuncer, Canan Tan gibi birçok yazar okuyucularla bir araya gelecek. Ücretsiz olarak girilebilecek olan CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı, 18 Mart’ta sona erecek.

HAKÎKAT KİTABEVİ STANT AÇTI

Türkiye’nin köklü dinî neşriyat müesseselerinden Hakîkat Kitabevi de CNR 5’inci Kitap Fuarı’ndaki yerini aldı. Kitabevinin standında Türkçe dinî kitapların yanı sıra Arapça, İngilizce, Fransızca ve Farsça gibi birçok lisanda eser, kitapseverlerin beğenisine sunuldu.