Yunus Emre Enstitüsü tarafından Topkapı Sarayı bahçesindeki tarihî Aya İrini’de düzenlenen “Sultan Bestekârlar” konserinde; Sultan IV. Murad’dan Abdülaziz’e, II. Mahmut’tan III. Selim’e Sultanların besteleri sanatseverlerle buluştu. Şef Musa Göçmen’in idare ettiği orkestrada Amerika, Arnavutluk, Brezilya, Arjantin, Polonya, Yunanistan, Romanya, İngiltere, İsrail ve Ermenistan’dan sanatçılar yer aldı. Uluslararası orkestra, Sultanların eserlerini farklı bir üslupla yeniden yorumladı.
Sultanların eserleri Aya İrini’de yankılandı
12.03.2018 - 06:37 | Son Güncelleme: 12.03.2018 - 06:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siyaset adamlığının yanı sıra edebiyat ve sanatta da maharetlerini konuşturan Osmanlı Padişahlarının eserleri günümüze taşındı.
Etiketler : aya irini,osmanlı padişahı,
549648 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/549648.aspx
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