Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunus Emre Enstitüsü tarafından Topkapı Sarayı bahçesindeki tarihî Aya İrini’de düzenlenen “Sultan Bestekârlar” konserinde; Sultan IV. Murad’dan Abdülaziz’e, II. Mahmut’tan III. Selim’e Sultanların besteleri sanatseverlerle buluştu. Şef Musa Göçmen’in idare ettiği orkestrada Amerika, Arnavutluk, Brezilya, Arjantin, Polonya, Yunanistan, Romanya, İngiltere, İsrail ve Ermenistan’dan sanatçılar yer aldı. Uluslararası orkestra, Sultanların eserlerini farklı bir üslupla yeniden yorumladı.