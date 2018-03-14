30 Nisan’a dek devam edecek festivalde 24’ü yerli, 6’sı yabancı, 30 oyun sahnelenecek. Festivalin tanıtımı dün Adana Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş, festivalin önemini anlattı. DT Genel Mürü Kurt “Gün geçtikçe bu festivali oyunlarımızla büyütmeye, toplumun her kesimiyle paylaşmaya çalışıyoruz” dedi. Merhum iş adamı Sakıp Sabancı’nın emaneti olarak gelenekselleşen festival, Havana Compas Dans Tiyatrosunun ‘Küba, Perküsyon ve Dans’ isimli gösterisi ile başlayacak.
Sahneler yirminci defa şenlenecek
14.03.2018 - 07:29 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 07:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali’ bu sene 20. defa yine 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde tiyatroseverlerle buluşacak.
Etiketler : devlet tiyatroları,
550119 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/550119.aspx
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