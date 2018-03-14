Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

30 Nisan’a dek devam edecek festivalde 24’ü yerli, 6’sı yabancı, 30 oyun sahnelenecek. Festivalin tanıtımı dün Adana Devlet Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Sabancı Vakfı Genel Müdürü Zerrin Koyunsağan, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt ve Adana Devlet Tiyatrosu Müdürü Sevinç Gediktaş, festivalin önemini anlattı. DT Genel Mürü Kurt “Gün geçtikçe bu festivali oyunlarımızla büyütmeye, toplumun her kesimiyle paylaşmaya çalışıyoruz” dedi. Merhum iş adamı Sakıp Sabancı’nın emaneti olarak gelenekselleşen festival, Havana Compas Dans Tiyatrosunun ‘Küba, Perküsyon ve Dans’ isimli gösterisi ile başlayacak.