Rakamlara dikkat çeken birlik, bakanlıktan kültür endüstrisine destekçi bir tavır almasını rica etti. Birliğin açıklamasına göre; basılı kitap ve dergi yayıncılığında en mühim girdiyi, yazarların telif hakları ve bu haklara ilişkin vergiler oluşturuyor. Hâlihazırda yayıncıların telif hakkı ödemelerinde %17 gelir vergisi stopajı ve %18 KDV söz konusu. Bu oranların yayıncılık sektörünü büyük vergi yüküyle karşı karşıya bıraktığını açıklayan Birlik, telif ödemeleri üzerindeki vergilerin kaldırılması gerektiğini savunuyor.
Yazarların vergi yükü kaldırılsın
14.03.2018 - 07:30 | Son Güncelleme: 14.03.2018 - 07:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yayıncılık sektörünü temsil eden Türkiye Yayıncılar Birliği, yazarların ve çevirmenlerin gelirleri üzerindeki vergi yükünün kaldırılması için Maliye Bakanlığı’na çağrıda bulundu.
Etiketler : yazar,yazar vergi,
550120 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/550120.aspx
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