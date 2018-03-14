Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rakamlara dikkat çeken birlik, bakanlıktan kültür endüstrisine destekçi bir tavır almasını rica etti. Birliğin açıklamasına göre; basılı kitap ve dergi yayıncılığında en mühim girdiyi, yazarların telif hakları ve bu haklara ilişkin vergiler oluşturuyor. Hâlihazırda yayıncıların telif hakkı ödemelerinde %17 gelir vergisi stopajı ve %18 KDV söz konusu. Bu oranların yayıncılık sektörünü büyük vergi yüküyle karşı karşıya bıraktığını açıklayan Birlik, telif ödemeleri üzerindeki vergilerin kaldırılması gerektiğini savunuyor.