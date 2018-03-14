Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde sona eren ve Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi (TYB) ile Hâlidî Maarif İlim ve Kültür Derneği ve Haşimî Yayınevi’nin düzenlediği fuar, 60 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Üsküdar Bağlarbaşı Kültür ve Kongre Merkezinin ev sahipliğinde gerçekleşen faaliyete 22 ülkeden 55 yayınevi ve 300 ilim adamı katıldı. Organizasyona gösterilen alakadan ötürü memnuniyetini dile getiren Proje Koordinatörü Cezmi Akgül “Arapça Kitap ve Kültür Günleri her yıl katlanarak büyüyor. Bu yıl 60’dan fazla faaliyete imza attık” dedi.