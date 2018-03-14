Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tam 20 yıl önce ebedi âleme göçen edebiyatçıyı Ahmet Özdemir, Yusuf Bilge, Sencer Olgun ve Mehmet Nuri Yardım çeşitli yönleriyle ele alacak ve eserlerini değerlendirecekler. Mehmet Nuri Yardım’ın idare edeceği toplantıda Ahmet Özdemir, Özkan Yalçın’ın romancılığını ve hikâyeciliğini, Yusuf Bilge şairliğini, Sencer Olgun ise yazarın Yedinci Şehir adlı eserini anlatacak. Yalçın Ailesi’nin de iştirak edeceği anma toplantısı, İstanbul’daki Bâbıâli Lokantası’nda 15 Mart Perşembe günü saat 18.00’de başlayacak.