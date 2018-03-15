Sivas Valisi Davit Gül, “Bu yıl içerisinde restorasyon tamamlanmış olacak. Gök Medrese’nin restorasyonunun doğru yapılmadığı, eksik ve yanlış yapıldığı, orijinaline uygun yapılmadığıyla ilgili kamuoyunda yer alan haberler doğru değil. Gök Medrese nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılıyor. Orijinaline uygun yeni çiniler özel olarak yapılıyor. Restorasyon çalışmaları bu senenin sonbaharına doğru bitmiş olacak” ifadelerini kullandı. Vali Davut Gül, Gök Medrese’de restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çevre düzenleme çalışmalarının yapılacağını da ifade etti. Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali’nin 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan’a yaptırdığı Gök Medrese, Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alıyor.
Mavi Medrese sonbahara hazır
15.03.2018 - 06:59 | Son Güncelleme: 15.03.2018 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adını üzerindeki çinilerinin renginden alan “Mavi Medrese” olarak da bilinen Sivas’taki 747 yıllık Gök Medrese’de ilk adımı 20 yıl önce atılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.
Etiketler : mavi medrese,sivas,
550377 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/550377.aspx
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