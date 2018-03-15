Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas Valisi Davit Gül, “Bu yıl içerisinde restorasyon tamamlanmış olacak. Gök Medrese’nin restorasyonunun doğru yapılmadığı, eksik ve yanlış yapıldığı, orijinaline uygun yapılmadığıyla ilgili kamuoyunda yer alan haberler doğru değil. Gök Medrese nasıl yapılması gerekiyorsa öyle yapılıyor. Orijinaline uygun yeni çiniler özel olarak yapılıyor. Restorasyon çalışmaları bu senenin sonbaharına doğru bitmiş olacak” ifadelerini kullandı. Vali Davut Gül, Gök Medrese’de restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından çevre düzenleme çalışmalarının yapılacağını da ifade etti. Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali’nin 1271 yılında mimar Konyalı Kaluyan’a yaptırdığı Gök Medrese, Selçuklu mimarisinin en seçkin eserleri arasında yer alıyor.