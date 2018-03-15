Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yurt dışındaki faaliyetlerini sürdüren kurumlarından Yunus Emre Enstitüsü, Rusya’nın başkenti Moskova’da Türk Kültür Merkezi açtı. Türk Kültür Merkezi’nin açılışını, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Rusya’da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş yaptı.

Bakan Kurtulmuş, açılışta yaptığı konuşmada, Yunus Emre Enstitüsünün Türkiye için bir kültür diplomasisi aracı olduğunu belirterek, “Astana’dan Saraybosna’ya, Hartum’dan Moskova’ya kadar, dünyanın dört bir tarafında hacim olarak küçük ancak nitelik olarak büyük binalarda Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye’nin kültürel diplomasisinin en önemli unsurlarından birisi olarak faaliyet gösteriyor.” dedi.

Moskova’da açılan Moskova Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezi'nin, Türk ve Rus halklarını birbirlerine yakınlaştıracağına işaret eden Kurtulmuş, “İyi niyetle ve samimiyetle atılmış bu adım karşısında buradan yüzlerce, belki binlerce Rus dostumuz güzel Türkçe öğrenmiş, Türkiye’nin kültürünü benimsemiş, bizim birer kültür elçimiz olarak Rusya’da varlıklarını sürdürecekler.” diye konuştu.

Kurtulmuş, açılışın ardından, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve Rusya’nın kültür diplomasisi kurumu Rossotrudniçestvo Başkanı Eleonora Valentinovna Mitrofanova ile Rusya'nın eski Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov anısına merkezde açılan fotoğraf sergisini gezdi.

Moskova Ulu Camii’ye ziyaret

Bakan Kurtulmuş Rusya ziyareti kapsamında Moskova'daki Ulu Camii’ye ziyarette bulunarak, camideki vatandaşlarla sohbet etti.

Moskova Ulu Camii’nin, şehrin kalbinde bir kültür merkezi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, “Caminin yapımında Türkiye’nin çok büyük katkısı ve emeği oldu. Açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı bu cami, dünya ölçeğinde herkese gösterebileceğimiz, İslam ümmetinin bütün fertlerinin iftihar edebileceği tarihi anıtsal camilerden birisi haline gelmiş.” ifadelerini kullandı.

Rusya’daki Müslümanların, komünizm dönemine kıyasla daha iyi bir durumda olduklarını vurgulayan Kurtulmuş, “Bu caminin varlığı, hem Rusya Müslümanlarının özgür ve eşit vatandaşlar olarak Rusya’daki varlıklarını devam ettirmesi bakımından hem de Türkiye ile Rusya ilişkilerinin önümüzdeki dönemde daha da ciddi, sıkı bir şekilde gelişmesini sağlamak bakımından önemli bir ortam oluşturuyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyini de (RIAC) ziyaret ederek, buradaki Rus uzmanlara Türk ekonomisi ve siyasetinde yaşanan son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.