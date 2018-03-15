Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin 20 Ocak 2018 tarihinden itibaren Türk Silahlı Kuvvetleri ile TSK tarafından eğitilmiş Özgür Suriye Ordusu gruplarıyla birlikte Suriye’nin Afrin şehrine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı kararlılıkla devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın operasyonları konu edinen eserler yapmaya davet ettiği sanatçı ve şairlerden ilk hamle şair Dursun Ali Erzincanlı’dan geldi…

Erzincanlı, insanların içine işleyen o etkileyici sesiyle, Afrin’de terör örgütü PKK/PYD’ye karşı kahramanca çarpışıp şehit düşen Mehmetçiğe özel, ‘’Duvak Şiiri’ ile adeta milyonların hislerine tercüman oldu.

MUSTAFA ARIDORU

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