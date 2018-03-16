Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin

Josef Visarionoviç Stalin… Bazı rivayetlere göre 3 milyonun katili, bazılarına göre ise 23 milyonun; kimilerine göre ‘devrimci’ sayılsa da diktatör olduğu artık münakaşa götürmüyor... Sovyetler Birliği’nin Komünist lideri Joseph Stalin’in ölümü ve kurduğu korku imparatorluğunda yaşananlar, dram değil bir komedi filmine mevzu oldu. Hiciv dolu filmleriyle tanınan yönetmen Armando Iannucci ‘Stalin’in Ölümü’nde (The Death of Stalin) son zamanların en iyi siyasi filmlerinden birine imza atmayı başardı. Stalin’in ardından Moskova’da yaşanan ‘leş kavgasını’ mizahi bir dille anlatan filmde; Steve Buscemi, Simon Russell Beale, Jeffrey Tambor, Jason Isaacs ve Olga Kurylenko gibi oyuncular bir araya geldi.

AKBABA BELGESELİ

Bir klasik müzik konseriyle açılan filmde, aniden rejideki telefon çalıyor. Arayan “Yoldaş Stalin” ve radyo elemanından çok beğendiği bu konserin bir kaydını istemekte. Ancak henüz biten konser için bir ses kaydı alınmamış. Dünyası başına yıkılan eleman, dağılmakta olan müzisyenleri toparlıyor. Boşalan seyirci sandalyelerinin yeniden doldurulması için gecenin bir yarısında insanlar toplatılıyor. Nihayet konser tekrar icra edilip, ses kaydı KGB ajanlarına teslim ediliyor. Ancak konserin kadın piyanisti, kayda bir “Allah belanı versin!” notu iliştiriyor. Emniyetli odasında kadar giren bu notu okuyan Stalin, aniden olduğu yere yığılıyor. Sosyalist diktatör, ertesi günün sabahında kendi idrar gölü içerisinde felç geçirmiş vaziyette bulunuyor. Ama bütün memleketteki doktorları ya öldürüp ya da sürgüne gönderdiği için hâlini anlayacak adam getirmekte zorlanılıyor. Stalin’in öldüğü anlaşılınca da diktatörlüğün yeni sahibinin kim olacağı hususunda Sosyalist idareciler arasında müthiş bir mücadele başlıyor. Malenkov, Khrushchev, Molotov, Zhukov ve Beria Stalin’in ayyaş oğlu Vasily ile kızı Svetlana etrafında dönen komik bir “akbaba belgeseli” ortaya çıkıyor.

Haftanın diğer filmleri

- Tomb Raider

- Kaybedenler Kulübü Yolda

- Tut Yüreğimden Anne

- Ne Var?

- Entebbe’de 7 Gün

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- Ailecek Şaşkınız 586 bin 323

- Direniş Karatay 62 bin 615

- Hadi Be Oğlum 54 bin 136

- Kızıl Serçe 33 bin 124

- Black Panther 31 bin 175

*9- 11 Mart rakamları