Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Hakan Algül’ün yaptığı eğlenceli filmin başrollerinde Şahin Irmak, İrem Sak, Emre Karayel, Gonca Vuslateri ve Onur Buldu oynuyor. Seneler önce arkadaş olan Serkan ve Hülya ayrıldıktan sonra istemedikleri evliliklere girişirler. Ama tesadüfen ikisinin düğünü de aynı gün, aynı binada farklı salonlarda yapılmaktadır. Beklenmedik bir zamanda karşılaşan ikilinin, yanlış hareketleri bütün işleri altüst eder. Yaramaz bir çocuk onları ele verir ve düğün sahipleri birbirine girer. Klişe bir aşk komedisi olan film, ortalama bir Türk seyircisinin tercihleri üzerinden kurgulanmış.