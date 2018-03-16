Eminevim’in de sponsor olduğu belgeselin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılmıştı. Servet Aydemir ve Sinemedya ortak yapım-yönetiminde 1,5 sene süren bir çalışma neticesinde çekilen “Gurbet Kuşları”, ilerleyen zamanda çeşitli mecralarda gösterilecek. Konuya ilişkin konuşan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Üstün, belgeselin bir devre ışık tutacağına inandığını söyledi.
‘Gurbet Kuşları’ beyazperdede
16.03.2018 - 07:34 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 07:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
12 Eylül ve 28 Şubat darbelerinden sonra çeşitli sebeplerle yurt dışında göç eden insanların konu edildiği “Gurbet Kuşları”belgeseli seyirciyle buluşuyor.
Etiketler : gurbet kuşları,
550606 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/550606.aspx
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