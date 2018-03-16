Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eminevim’in de sponsor olduğu belgeselin ilk gösterimi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılmıştı. Servet Aydemir ve Sinemedya ortak yapım-yönetiminde 1,5 sene süren bir çalışma neticesinde çekilen “Gurbet Kuşları”, ilerleyen zamanda çeşitli mecralarda gösterilecek. Konuya ilişkin konuşan Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Sefa Üstün, belgeselin bir devre ışık tutacağına inandığını söyledi.