Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Komşuluk temalı sinema eserleri Çekmeköy Belediyesi’nin bu yıl üçüncüsünü düzenlediği Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda yarışacak. 1 Eylül tarihine kadar başvuruları alınacak yarışmanın sonunda toplam 65 bin TL mükâfat, sinemaya emek verenlerin olacak. Birol Güven, Burak Hakkı, Erol Erdoğan, Betül Soysal Bozdoğan, Turgay Tanülkü, Mihriban Zeki ve Ahmed İmamoviç’in jüri üyesi olduğu yarışmanın, geçen yıllarda olduğu gibi bu sene de Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması hedefleniyor. Kısa film festivali, dün bir toplantıyla basına tanıtıldı. “Komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir Peygamber’in ümmeti, komşuluğu unutmamalı” diyen Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz “Artık ülke olarak da komşularımıza el uzatan bir milletiz. Modernleşme ile olumsuz yönde değişime uğrayan bu güzel değerimizin kaybolmaması için bir hatırlatma yapmak istedik” ifadelerini kullandı.