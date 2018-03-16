Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ressam Yasemen Latife Ayvaz, İstanbul’u anlattığı soyut resimlerini 4’üncü ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda ilk defa görücüye çıkardı. Ayvaz “İstanbul’un tüm güzelliklerinden ve karmaşasından etkileniyorum” dedi.