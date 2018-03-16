Ressam Yasemen Latife Ayvaz, İstanbul’u anlattığı soyut resimlerini 4’üncü ArtAnkara Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı’nda ilk defa görücüye çıkardı. Ayvaz “İstanbul’un tüm güzelliklerinden ve karmaşasından etkileniyorum” dedi.
İstanbul’un kumlu ihtişamı
16.03.2018 - 07:39 | Son Güncelleme: 16.03.2018 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul’un güzellik ve kargaşası, kum ve altın varak kullanılan resimlere yansıdı.
Etiketler : istanbul,sergi,kum,
550608 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/550608.aspx
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