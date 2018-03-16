Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazeteciliği ve romancılığının yanında, fikir eserleriyle de tanınan Mehmet Niyazi’nin hayatı, yarın KOCAV Kültür Erol Güngör Kültür Merkezinde yapılacak bir panelde konuşulacak. Kültür Ocağı Vakfı (KOCAV) ve Yarın Dergisinin iş birliği ile gerçekleşecek panelde, Prof. Dr. Yümuşhan Günay, Doç. Dr. Mustafa Aksoy, Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Kökrek, Senail Özkan, Cem Sökmen ve Mehmet Bilâl Yamak, yazarı anlatacak. Panel, saat 17.00’de başlayacak.