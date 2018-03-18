Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığının, Gelibolu'nun büyük bir açık hava müzesi olarak kültürel, manevi değerleri ve doğal dokusunun korunmasına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çanakkale Muharebelerinin en çarpıcı izlerinin görülebileceği, 33 bin 500 hektarlık Gelibolu Tarihî Alanı'nda 115 restorasyon, yapım, bakım, onarıma yönelik proje ve uygulama ile müzecilik faaliyeti gerçekleştirildi. Çalışmaların 42'si geçen yıl tamamlanırken, 13'ünün devam ettiği ve 30 yeni projenin de planlandığı belirtildi. Türkiye'nin ilk ''Kale Müzesi'' olacak Kilitbahir Müze Kalesi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Törenleri kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenecek törenle açılacak. Kilitbahir Müze Kalesi'nin ardından Gelibolu Tarihi Alanı'ndaki gazi köylerden Bigalı'da bulunan "Atatürk Evi Müzesi" de gelecek aylarda hizmete girecek. Ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile geçen yıl imzalanan "Arşiv Protokolü" çerçevesinde Gelibolu'nun 1915 öncesine dayanan tarihinin araştırılabilmesi için de çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamnda uluslararası iş birliğini sağlamak amacıyla Londra Kraliyet Savaş Müzesi ile de arşivlerinin paylaşılması yönünde görüşmeler yapıldı.