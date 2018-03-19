Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de en çok tanınan Ermeni ressamlardan olan Daron Mouradian, canlılık fışkıran eserlerini ülkemizde ilk defa şahsi bir sergiye taşıdı. Sanatçının Türk sanatlarından minyatürü akıllara getiren eserleri, “Açıkça Gizli Oyun” adıyla Galeri KHAS’da açıldı. Komedyen Cem Yılmaz’ın resim koleksiyonunda da eseri bulunan ressam, çalışmalarında gizli bir hiciv ve eğlenceyi tasvir ediyor.

Sorularımızı cevaplayan Mouradian “Türk sanatlarından en çok minyatürü seviyorum. Her şeyden önce Doğuluyum ve eserlerimde bunun yansımalarının olması kadar normal bir şey yok” diyor. Resimlerinin bir mana taşımadığını söyleyen Mouradian “Sadece sevdiğim için çiziyorum. Sanat da benim için yalnız yaşama tarzı” ifadelerini kullanıyor. Tablolarını meydana getirirken rahat davrandığını anlatan Daron Mouradian şunları söylüyor: “Tuvalin başında kesin planlar yapmıyor, eskiz çizmiyorum. Bu yüzden eser bitene kadar çok değişebiliyor. 40 yıldır bu şekilde resim yapıyorum ve bunun bir riskini görmedim.” Sanatçı eserlerinin komedyen Cem Yılmaz tarafından satın alınmasını da şöyle değerlendiriyor: “Cem Yılmaz ile tanışmadık ama bir resmimin onda yer alması beni mutlu ediyor. Türkiye ve Ermenistan ancak sanat yoluyla birbirine yaklaşır.”

Resmin maharet olduğunu hatırlattı

Serginin küratörü Hasan Bülent Kahraman ise Daron Mouradian’ın eserlerinin, eski kıymetini kaybeden resmi insanlara yeniden hatırlatacağını söylüyor. Kahraman “Onun eserleri Rönesans’tan beri gelen bir dünyanın kapılarını aralıyor. O, ressamlığın maharet olduğunu hatırlatıyor. Mouradian bize mutluluk veriyor, çocukluğumuzun masal dünyalarına taşıyor” diyor.