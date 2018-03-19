Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümran Safter’in yazıp yönettiği “Saraydan Bakmak” isimli uzun metraj belgesel filminin galası, önceki günlerde Yıldız Şale Köşkü’nde gerçekleştirildi. Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Bağcılar Belediyesinin katkılarıyla hazırlanan “Saraydan Bakmak” filmi, 36 bin 585 fotoğrafın bulunduğu Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu üzerinden 150 yıllık bir tarihe ışık tutuyor. Dokümanter filmin yönetmeni Safter, 2. Abdülhamid’in fotoğrafla Londra’da tanıştığını belirterek “2. Abdülhamid fotoğrafçılar ve fotoğraf makineleri getirtmiş. Osmanlının neredeyse her yerinde fotoğraflar çektirmiş. Yıldız Sarayı Fotoğraf Koleksiyonu, dünyanın en geniş 19. yüzyıl fotoğraf koleksiyonu diyebiliriz, çok zengin bir arşiv. Türkiye’nin o dönemlere ait ilk ve tek görsel arşivi aslında” diye konuştu.