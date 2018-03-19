Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih’teki Babıali Lokantasında yapılan anma faaliyetini Mehmet Nuri Yardım sunarken yazar Ahmet Özdemir, şair Yusuf Bilge ve Sencer Olgun gazetemizin Amasya temsilciliğini de yapan Özkan Yalçın’ı anlattı. Toplantı esnasında canlı telefon bağlantısıyla fikirlerini beyan eden Amasya İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Gümüş ise şunları söyledi: “Özkan Yalçın bir tüketici değildi. Kendisi bulunduğu yere muhakkak katkı sağlardı. Yalçın’ı, taklit eden biri değil muhakkak bir şeyler ortaya koyup sanatını en güzel şekilde icra eden biri olarak gördüğümü ifade etmek istiyorum.”