Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bununla “Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru” kırıldı. Guinness yetkilisi, kurulan canlı bağlantı ile denemenin başarılı olduğunu teyit etti. Baklava, üç aylık bir çalışma sonucu hazırlandı. 2,5 metre eninde 7,5 metre boyunda bir tepsi içerisinde yaklaşık 11 bin 800 dilim bulunuyor. Daha önceki rekor, 257,5 kilogram idi. Etkinliğin amacı; Türk baklavasını dünyada tescillemek...