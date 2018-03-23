Bununla “Guinness Dünyanın En Büyük Baklava Rekoru” kırıldı. Guinness yetkilisi, kurulan canlı bağlantı ile denemenin başarılı olduğunu teyit etti. Baklava, üç aylık bir çalışma sonucu hazırlandı. 2,5 metre eninde 7,5 metre boyunda bir tepsi içerisinde yaklaşık 11 bin 800 dilim bulunuyor. Daha önceki rekor, 257,5 kilogram idi. Etkinliğin amacı; Türk baklavasını dünyada tescillemek...
Dünyanın en büyük baklavası başkentte yapıldı
23.03.2018 - 06:43 | Son Güncelleme: 23.03.2018 - 06:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’daki Travelexpo 3. Uluslararası Turizm Fuarı ve Gastronomi Zirvesi’nde özel fırında tek tepside 515 kilogramlık baklava pişirildi.
Etiketler : baklava,ankara,
551998 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/551998.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER