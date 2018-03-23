Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile içi şiddet modern hayatın tırmandırdığı en büyük problemlerden biri... Daha önce çok defa sinemaya taşınan bu problem, genç yönetmen Xavier Legrand tarafından, bu defa sürprizlerle dolu bir şekilde beyazperdeye getirildi. Legrand’ın bugün gösterime girecek olan “Velayet” (Jusqu’à la Garde) isimli filmi, bir boşanma vakasının ardından yaşanan gerilimleri, 11 yaşındaki bir çocuğu merkezine alarak işliyor. Ancak şiddete, hâkim feminist fikirlerin penceresinden bakan yönetmen, problemin kaynaklarına dair çok az şey söylüyor. “Velayet”in oyuncu kadrosunda ise Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria ve Mathilde Auneveux gibi isimler yer alıyor.

VELAYET SAVAŞLARI

Bir duruşma sahnesiyle başlayan filmde, yeni boşanan Miriam ve Antoine, 11 yaşındaki çocukları Julien’in velayeti için hâkim karşısına çıkıyorlar. Öğreniyoruz ki ailesinin yaşadığı kasabaya dönen Miriam, beraberinde çocukları da kocasından kaçırmıştır. Bir müddettir evlatlarını göremeyen baba Antoine de işini gücünü bırakıp çocuklarının peşinden gelmiştir.

Mahkemeye başvuran baba, büyük kızı kendisiyle görüşmek istemeyince, ümitle oğlu Julien’in velayetini üzerine almaya çalışıyor. Antoine’nin bir psikopat mı yoksa evlatlarının hasretiyle yanan bir baba mı olduğuna dair önceleri net bir ipucu verilmese de, mahkeme Julien’in iki haftada bir babasıyla görüşmesine imkân tanıyor. Fakat hem annesi hem de Julien buna pek istekli değil. Baba Antoine, oğluyla irtibat kurmakta zorlanınca mütecessis bir ruha bürünüp eski karısı ve kızının hayatlarına karışmaya çalışıyor. Ancak bu hâl giderek büyüyen bir cinnete dönüşüyor.

GERİLİM GİDEREK TIRMANACAK

Şiddet, günümüzde cinsiyet üstü bir problem olmasına rağmen mağdurlar kadın olunca farklı çıkarımlar yapılabiliyor. “Velayet”te de genç yönetmen Legrand, basit bir hikâye üzerinden biraz bunu gerçekliştiriyor; sinemaya hakim olan feminist dille konuşuyor. Filmde, cemiyetteki şiddetin kaynağına inilecekmiş gibi durulsa da böyle olmadığını bir müddet sonra anlıyoruz. Eserde, çocuklarına ulaşmaya çalışıyor gibi gözüken bir adam, giderek farklı bir karaktere dönüşüyor. Böylece kadının yaptıkları bir manaya kavuşuyor. Yönetmen Xavier Legrand’ın ilk uzun metraj filmi olan “Velayet”, giderek yükselen bir tempoya sahip ama problemli dalgalanmaları yok değil. Filmde neticeye ulaşmayıp, hikâyeye katkısı olmayan bazı sahneler de mevcut. Ancak ustalıklı oyunculuklarla zaten realist olan hikâye daha da kuvvetlendirilmiş. Yönetmen yavaş yavaş beslediği gerilimi son sekansta adeta bir yumruğa dönüştürmüş. “Velayet” çarpıcı sonuyla kendince derdini anlatmayı başarmış ama bu onu “üst düzey bir film” kılmamış…

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*16-18 Mart rakamları