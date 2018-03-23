Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cenk Ertan, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Cavit Çetin Güner ve Dilara Çelen gibi isimlerin oynadığı “Bordo Bereliler 2: Afrin”, askerlerin terör örgütlerine karşı yaptığı, Afrin’de başlayan ve İnegöl’de son bulan bir mücadeleyi mevzu ediniyor. Aksiyon seviyesi yüksek filmde, iki savaş başlığının teröristlerce kaçırıldığı bilgisine ulaşılıyor. Eğer buna mani olunmazsa binlerce masun insan ölecektir. Bunun üzerine özel kuvvetler, nefes kesen bir operasyon başlatıyorlar. Operasyonda bir terörist de yaşanan hadiselere farklı bir gözle bakmaya başlıyor. Milliyetçilik duygularının yoğun bir şekilde yansıtıldığı filmde, aktüel mesajlar da var.