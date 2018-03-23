Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serisinin ikinci taksiti olan filmde, John Boyega, Scott Eastwood ve Cailee Spaeny gibi oyuncular rol alıyor. 2035 yılında geçen hikâyede, Pasifik Okyanusu’ndaki ‘Kaiju’ların geçidi kapatılmıştır ancak boyun eğmez canavarlar, tekrar ortaya çıkarlar. Onlara karşı, bir zamanlar umut vadeden pilotken karanlık işlere bulaşan Jake’e son bir şans tanınır. Yeniden mücadeleye katılan Jake’in, Pan Pasifik Savunma Birliği (PPSB)’nin kahramanları tek ailesi olur. Kendisine Lambert ile Amara da eşlik eder. Ekip, en güçlü savunma gücü olarak Kaiju’lara karşı yeni bir mücadeleye koyulurlar. İlki beklenen alakayı görmeyen filmin, gişe akıbeti merak konusu.