Konferans, imza günleri ve mülakat gibi bin 200’ün üzerinde kültür faaliyetinin yapıldığı fuar, 473 bin 807 kitapseveri ağırladı. 9 gün süren faaliyette ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 16,3 arttı. Böylece ziyaretçi sayısında rekor kırıldı. Fuarı 2016 yılında 383 bin 187, 2017 yılında 407 bin 317 okur ziyaret etmişti.
Kitap fuarında ziyaretçi rekoru
23.03.2018 - 07:34 | Son Güncelleme: 23.03.2018 - 07:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ve 19 ülkeden 350’nin üzerinde yayınevinin katılımıyla 10-18 Mart tarihlerinde İstanbul’da yapılan 5. Uluslararası CNR Kitap Fuarı rekorla kapılarını kapattı.
Etiketler : kitap fuarı,cnr expo,
552009 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/552009.aspx
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