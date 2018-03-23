Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konferans, imza günleri ve mülakat gibi bin 200’ün üzerinde kültür faaliyetinin yapıldığı fuar, 473 bin 807 kitapseveri ağırladı. 9 gün süren faaliyette ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde 16,3 arttı. Böylece ziyaretçi sayısında rekor kırıldı. Fuarı 2016 yılında 383 bin 187, 2017 yılında 407 bin 317 okur ziyaret etmişti.