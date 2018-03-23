Sergi, İzmir’deki Mahall Bomonti Sanat’ta açıldı. “Bu zengin kültür, yeniden üretimlerle değil, yeni ürünlerle yaşatılmalıdır” diyen Kacar, sergisini şu sözlerle anlatıyor: “Dünyada değişmeyen tek şey kültürel izler. Bu izler olduğu yerde kalarak bir dönemin duygularını yansıtmakta. Kültür birikimleri bugünden bakınca zamansızlaşabiliyor.” Sergi, 15 Mayıs’a kadar gezilebilecek.
Zamansız seramikler
23.03.2018 - 07:38 | Son Güncelleme: 23.03.2018 - 07:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Seramik sanatının mühim isimlerinden Vedat Kacar, çalışmalarını “Zamansız İzler” sergisinde bir araya getirdi.
Etiketler : seramikler,vedat kacar,
552010 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/552010.aspx
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