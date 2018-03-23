Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sergi, İzmir’deki Mahall Bomonti Sanat’ta açıldı. “Bu zengin kültür, yeniden üretimlerle değil, yeni ürünlerle yaşatılmalıdır” diyen Kacar, sergisini şu sözlerle anlatıyor: “Dünyada değişmeyen tek şey kültürel izler. Bu izler olduğu yerde kalarak bir dönemin duygularını yansıtmakta. Kültür birikimleri bugünden bakınca zamansızlaşabiliyor.” Sergi, 15 Mayıs’a kadar gezilebilecek.