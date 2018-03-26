Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küba’da 4 yıl boyunca günlük hayattan çekilen fotoğraflardan meydana gelen ‘Küba, 2013-2016’ fotoğraf sergisi Global Karaköy’de açılacak. Türk-Küba İş Konseyi tarafından tertiplenen sergide Fotoğraf Gezginleri Grubu üyelerinin çektiği 97 fotoğraf görücüye çıkacak. Sergi, 29 Mart’ta kapılarını açacak ve 4 hafta devam edecek. Sergilenen fotoğrafların satışından elde edilen gelirse, engelli çocuklara destek veren bir derneğe bağışlanacak. Serginin açılışında, canlı performans, tadım ve mekân tasarımıyla, Küba kültürünün öğeleri de tanıtılacak.