Küba’da 4 yıl boyunca günlük hayattan çekilen fotoğraflardan meydana gelen ‘Küba, 2013-2016’ fotoğraf sergisi Global Karaköy’de açılacak. Türk-Küba İş Konseyi tarafından tertiplenen sergide Fotoğraf Gezginleri Grubu üyelerinin çektiği 97 fotoğraf görücüye çıkacak. Sergi, 29 Mart’ta kapılarını açacak ve 4 hafta devam edecek. Sergilenen fotoğrafların satışından elde edilen gelirse, engelli çocuklara destek veren bir derneğe bağışlanacak. Serginin açılışında, canlı performans, tadım ve mekân tasarımıyla, Küba kültürünün öğeleri de tanıtılacak.
Küba sokakları İstanbul’da
26.03.2018 - 06:52 | Son Güncelleme: 26.03.2018 - 06:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünyanın en çok merak edilen ülkelerinden biri olan Küba’nın sokakları bir fotoğraf sergisiyle İstanbul’a taşınıyor.
Etiketler : küba sokakları,
552538 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/552538.aspx
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