Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü yapılan festivalin kapanışında, ilk kitap mükâfatları sahiplerini buldu. Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde festival için hazırlanan kısa film gösterimiyle başlayan kapanış programında, tanınmış hikâyeciler Yıldız Ramazanoğlu, Demet Şahin ve Bülent Ayyıldız’a da ödüller verildi. Uluslararası Zeytinburnu Öykü Festivali’nde bu sene yerli-yabancı 35 öykücü yer aldı. Festivalin bu yılki sloganı da “Anlatıyorum Öyleyse Varım” oldu. Festivalde Guatemala, Slovenya, Gürcistan, Mısır, Macaristan, İrlanda, Norveç, Brezilya gibi ülkelerden edebiyatçılar bir araya geldi. Kapanışta konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın “Biz misafirlerimiz ile birlikte 5 gün boyunca Zeytinburnu’nda birçok okulda öğrenciler ile buluştuk. Yazmış olduklarınızı okudum, yazacak olduklarınız ile ilgili de yeni ilham kaynaklarının olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.