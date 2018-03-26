Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz ve Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın konuşmacı olduğu mülakatı TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı idare etti. Klasik edebiyatımıza yapılan iftiralı yaklaşımların Ali Nihad Tarlan Hoca ile aşıldığını kaydeden Prof. Dr. Doğan “Tarlan, eski edebiyatın ihmal edildiğinin tespitini yaptı. Tarlan Hoca, uyanış çizgisinin çok önemli bir insanıdır; klasik edebiyatımızı dışlayan görüşlerin ortadan kaldırılmasında rol aldı” dedi.
Ali Nihad Tarlan ‘eski’yi hatırlattı
26.03.2018 - 06:58 | Son Güncelleme: 26.03.2018 - 07:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Birçok divanı günümüz edebiyatına kazandıran şair, tarihçi ve yazar Ali Nihad Tarlan, Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi ve İBB Kültür Daire Başkanlığının düzenlediği “40 Yıl Sonra Ali Nihad Tarlan” isimli programla yad edildi.
Etiketler : ali nihad tarlan,
552542 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/552542.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER