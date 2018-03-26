Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Abdulkadir Emeksiz ve Prof. Dr. Muhammet Nur Doğan’ın konuşmacı olduğu mülakatı TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı idare etti. Klasik edebiyatımıza yapılan iftiralı yaklaşımların Ali Nihad Tarlan Hoca ile aşıldığını kaydeden Prof. Dr. Doğan “Tarlan, eski edebiyatın ihmal edildiğinin tespitini yaptı. Tarlan Hoca, uyanış çizgisinin çok önemli bir insanıdır; klasik edebiyatımızı dışlayan görüşlerin ortadan kaldırılmasında rol aldı” dedi.