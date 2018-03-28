Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphanelerinden faydalanan kullanıcı sayısı, bir önceki yıla nispetle yüzde 6 artarak, 2017 sonu itibarıyla 25 milyon 91 bin 232 oldu. Halk kütüphanelerinde önceki yıl 1 milyon 697 bin 90 olan üye sayısı da 2017’de yaklaşık yüzde 30 artışla 2 milyon 201 bin 39’a çıktı. Böylece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk defa kütüphanelerin “7 gün 24 saat” açık kalmasına yönelik geçen yıl başlayan tatbikatta mühim aşama kaydedilmiş oldu.
25 milyon kişi kütüphanelerde!
28.03.2018 - 07:29 | Son Güncelleme: 28.03.2018 - 07:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’de kütüphanelerden faydalananların sayısı her geçen gün artıyor.
Etiketler : kütüphane,
552926 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/552926.aspx
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