Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphanelerinden faydalanan kullanıcı sayısı, bir önceki yıla nispetle yüzde 6 artarak, 2017 sonu itibarıyla 25 milyon 91 bin 232 oldu. Halk kütüphanelerinde önceki yıl 1 milyon 697 bin 90 olan üye sayısı da 2017’de yaklaşık yüzde 30 artışla 2 milyon 201 bin 39’a çıktı. Böylece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türkiye’de ilk defa kütüphanelerin “7 gün 24 saat” açık kalmasına yönelik geçen yıl başlayan tatbikatta mühim aşama kaydedilmiş oldu.