Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz günlerde Swissotel’de yapılan ve 125 sanatçının 239 sıra dışı eserinin yer aldığı açık artırmaya “Çerkes Gelin” isimli tablo damga vurdu. Türk çağdaş sanatının mühim ressamlarından Fahrelnissa Zeid’e ait olan tablo, 1 milyon 136 bin TL’ye satılarak organizasyonun en pahalı eseri oldu. Yine Zeid’in Dina Vierny’yi resmettiği “Dina” isimli portresi ise 1 milyon 10 bin TL’ye alıcı buldu.