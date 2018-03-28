Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Sadri Alışık adına verilen tiyatro mükâfatları sekizinci defa sahiplerine ulaştı. 8. Sadri Alışık Anadolu Tiyatro Oyuncu Ödülleri önceki akşam İstanbul Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Oyuncu Kerem Alışık, düzenlenen mükâfat töreninde yaptığı konuşmada, annesi Çolpan İlhan ve babası Sadri Alışık’a duyduğu hasreti dile getirdi. Törende “Yılın en başarılı kadın oyuncu ödülü”ne Ankara Devlet Tiyatrosundan “Gün Batımı” adlı oyundaki rolüyle Mehtap Öztepe, “Yılın en başarılı erkek oyuncu ödülü”ne ise Ankara Devlet Tiyatrosunca sahnelenen “Şempanzeler” oyunundaki performansıyla Olcay Akın Kavuzlu layık görüldü.