Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tertiplediği Uluslararası Etno Müzik Festivali’nde dünya çapındaki sanatçılar Arakan için bir araya gelecek. 1-3 Nisan tarihlerinde İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek festivalde, aralarında Eytiram Hüseyinov’un da olduğu 6 ülkeden sanatçılar katledilen masumları sahnede yâd edecek.