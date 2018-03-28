İstanbul Büyükşehir Belediyesinin tertiplediği Uluslararası Etno Müzik Festivali’nde dünya çapındaki sanatçılar Arakan için bir araya gelecek. 1-3 Nisan tarihlerinde İstanbul Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleşecek festivalde, aralarında Eytiram Hüseyinov’un da olduğu 6 ülkeden sanatçılar katledilen masumları sahnede yâd edecek.
Sanatçılar Arakan için buluşuyor
28.03.2018 - 07:33 | Son Güncelleme: 28.03.2018 - 07:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Korkunç katliamlara maruz bırakılan Müslüman Arakanlılara sahneden sahip çıkılıyor.
Etiketler : arakan,
552929 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/552929.aspx
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