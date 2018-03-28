Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İş Sanat’ın dinleti serisi, 9 Nisan akşamı Sait Faik’in beş farklı hikâyesinden derlenen “Şehir Amber Kokacak” başlıklı programla devam ediyor. Dinletide, daha çok İstanbul’u ve şehrin sıradan insanlarının hislerini anlatan usta yazarın farklı hikâyeleri sunulacak. Atilla Birkiye’nin hazırladığı, Mehmet Birkiye’nin sahneye uyguladığı dinletideki hikâyelere, usta oyuncular Tilbe Saran, Metin Belgin, Hakan Gerçek ve Hümay Güldağ ses verecek.