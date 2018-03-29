Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin İSTANBUL



Hat, tezhip, minyatür gibi klasik sanatlarımız, atölyelerden çıkarak dünyada ilk defa modern sanatların sunum ortamı olan bienale taşınacak. Klasik Türk Sanatları Vakfı, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 31 Mart-15 Mayıs tarihleri arasında Yeditepe Bienali'ni gerçekleştirecek. Dün Sepetçiler Kasrı'nda yapılan basın toplantısıyla duyurulan bienal, Fatih Belediyesi'nin ev sahipliğinde, geleneksel sanatların da kalbi olan İstanbul'daki tarihî yarımadada yapılacak. 600’ün üzerinde sanatçının, 3 bine yakın eserinin sergileneceği Yeditepe Bienali'nde; Ayasofya, Gülhane Parkı, Sirkeci Garı, Topkapı Sarayı, Hünkâr Kasrı gibi mekânlar kullanılacak. Böylece sanatseverler, yürüyerek farklı sergi yerlerini dolaşabilecek. İlk bienalin ana teması da Osmanlı'daki sanat erbaplarını ifade eden kelime olan "Ehl-i Hiref" (sanat erbabı)... Geleneksel sanatların, modern dünyaya açılacağı sanat organizasyonunda “Çiçeğin Her Hâli”, “Kuş Misali”, “İstanbul’a Dair”, “Kusursuz Tekrar” ve “Mekândan Taşanlar” olmak üzere beş farklı alt teması yer alacak. Bienale has olarak Yeni Camii'nin kapalı olan mahzeni de açılarak, sanat eserlerine sergi yeri olacak.



GELENEK ‘CANLANACAK’!

Yeditepe Bienali'nde Garip Ay ve Reza Hemmatirat gibi sanatçılar, canlı performanslarla bir klasik eserin nasıl oluştuğunu sanatseverlere gösterecek. Bienal, 31 Mart’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Ayasofya’da açılacak.