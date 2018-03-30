Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmenlik tecrübesinin daha başında olan Nicolai Fuglsig tarafından çekilen ‘12 Savaşçı’ da 11 Eylül’ün hemen sonrasında Afganistan’a gönderilen Amerikan askerlerinin yaşadıklarını mevzu ediniyor. Chris Hemsworth ve Michael Shannon’ın başrollerini paylaştığı filmde, dağlık bir bölgeye konuşlanan askerlerin zorlu bir vazifeleri vardır: General Raşid Dostum’u, Taliban ve El-Kaide’ye karşı savaşmaya ikna etmek… Bunun için yerel halka ayak uydurup (ata binmek dâhil) istediklerine ulaşmaya çabalarlar. Filmde, kuru bir hamaset güdülmese de yine de bir Amerikan ordusu yüceltmesi var.