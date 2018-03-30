Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncu kadrosunda Bartu Küçükçağlayan, Tuğçe Altuğ, Tolga Tekin, Serkan Keskin ve Ezgi Mola isimleri barındıran film, yıllar önce yolları ayrılan kardeşlerin tekrar bir araya gelmesini işliyor. Çok önce köylerini terk eden Cemal, Kenan ve Suna babalarının talebi üzerine doğdukları yerde buluşmaya karar veriyorlar. Ancak yolda babalarının ölüm haberini alıyorlar. Köye gelen kardeşler, babalarının “Beni kelebeklerin dönüş zamanında defnedin” vasiyeti üzerine beklemeye koyuluyorlar. Bu müddet içerisinde de kendilerini anlamaya çalışıyorlar. Ustalık oyunculuklara sahne olan filmde buna rağmen -bir Türk sineması takıntısı olarak- karikatürize edilmiş bir imam karakteri yer alıyor.