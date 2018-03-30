Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Solo kariyerinin yanında, caz müziğin en mühim müzisyenleriyle birlikte 1998 yılından bu yana birçok başarılı albüme imza atan McCaslin, Garanti Caz Yeşili konserleri çerçevesinde Zorlu PSM Studio’da gerçekleşecek “Uluslararası Caz Günü Konseri”nde sahne alacak.