Solo kariyerinin yanında, caz müziğin en mühim müzisyenleriyle birlikte 1998 yılından bu yana birçok başarılı albüme imza atan McCaslin, Garanti Caz Yeşili konserleri çerçevesinde Zorlu PSM Studio’da gerçekleşecek “Uluslararası Caz Günü Konseri”nde sahne alacak.
McCaslin’den konser
30.03.2018 - 06:01 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 06:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Caz müziğin ABD’deki en başarılı temsilcilerinden Donny McCaslin, 30 Nisan’da İstanbul’da konser verecek.
Etiketler : Donny McCaslin,Donny McCaslin konser,
553310 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/553310.aspx
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