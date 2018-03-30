Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Otuz yedinci defa sinemaseverler için kapılarını aralayacak olan İstanbul Film Festivali, iddialı filmlerle geliyor. 6 - 17 Nisan tarihlerinde İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından gerçekleştirilecek 37. İstanbul Film Festivali’nde 43 ülkeden 218 yönetmenin 210 filmi beyazperdeye gelecek. Vodafone Red’in sponsor olduğu festival, Beyoğlu Sineması, Pera Müzesi Oditoryumu, Kadıköy Sineması gibi mekânlarda tertiplenecek. Festivalde değişik ideolojilerden, son ayların en çok dikkat çeken milletlerarası filmleri gösterilecek. Wes Anderson’ın animasyon filmi ‘Köpek Adası’, Danimarkalı Hlynur Palmason’un maden işçilerine odaklandığı ‘Kış Kardeşleri’, İranlı yönetmen Asghar Yousefinejad’ın bir kadının hikâyesini ele aldığı ‘Ev’, Manetti Kardeşler’in ‘Sevda ve Kurşunlar’ı ve Teemu Nikki’nin hasta hayvanları öldüren psikopat bir adamı mevzu edindiği ‘Öldürücü’ (Armomur Haaja) eseri, festivalin en çok beklenen filmleri arasında yer alıyor. 12 gün boyunca devam edecek festival boyunca, sinemaseverlerin alakasını çekecek mülakatlardan özel konserlere, tematik sergilerden sadece festival için hazırlanmış performanslara kadar birçok sayıda faaliyet yapılacak. Bu yıl ilk defa festival çerçevesinde bazı filmler sanal gerçeklik (VR) tekonolojisi kullanılarak seyredilecek.