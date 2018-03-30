İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından “54. Kütüphane Haftası” faaliyetleri çerçevesinde tertiplenen sergi, İBB Atatürk Kitaplığında görülebiliyor. Sergide, Sultan Abdülhamid’in kütüphanesinden sahaflara düşen kitapların yanı sıra, yurt dışında bir koleksiyonerden alınan 63 bin adet Osmanlı coğrafyasını kapsayan kartpostallar da yer alıyor.
‘Evrak-ı Şahaneler’ gün yüzüne çıktı
30.03.2018 - 06:08 | Son Güncelleme: 30.03.2018 - 06:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nadir baskı kitaplar, el yazmaları, eski haritalar ve kartpostallar... Hepsi “Evrak-ı Şahaneden Kütüb-i Nefiseye” adlı sergiyle tarih ve kitap meraklılarıyla buluşuyor.
Etiketler : Evrak-ı Şahaneden Kütüb-i Nefiseye,
553312 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/553312.aspx
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