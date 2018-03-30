Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü tarafından “54. Kütüphane Haftası” faaliyetleri çerçevesinde tertiplenen sergi, İBB Atatürk Kitaplığında görülebiliyor. Sergide, Sultan Abdülhamid’in kütüphanesinden sahaflara düşen kitapların yanı sıra, yurt dışında bir koleksiyonerden alınan 63 bin adet Osmanlı coğrafyasını kapsayan kartpostallar da yer alıyor.