Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Klasik sanatların, modern bir sergilemeye usulüyle sanatseverlerle buluştuğu Yeditepe Bienali, İstanbul’un kalbine yayıldı. 45 gün açık kalacak bienalde, hattan ebruya, minyatürden tezhibe birçok sanat dalında imal edilmiş eserler, Fatih’teki tarihî mekânlarda sergilenecek. Ayasofya’dan Yerebetan Sarnıcı’na, Sultanahmet Meydanı’ndan Sirkeci Garı’na neredeyse tamamı yürüme mesafesinde olan binalarda yapılan Yeditepe Bienali, sanat dolu bir gün geçirmek isteyenleri kendisine davet ediyor.

“İstanbul ulaşım problemleriyle rahat hareket etmekte zorlandığımız bir şehir. Bu yüzden bienal sergilerini birbirine yakın mekânlarda konuşlandırdık” diyen Yeditepe Bienali küratörü Serhat Kula “İnsanlar kendilerine vakit ayırdıkları bir günde, sahalar arasında yürüyerek binlerce sanat eserlerini görebilecek” ifadelerini kullanıyor. Kula, bienalin niçin mühim olduğunu da şöyle anlatıyor: “Geleneksel sanatlara gönül verenlerin bugünün ihtiyaçlarına yönelik dünyada konuşulabilecek eserler üretmesi adına mühim bir organizasyon gerçekleşiyor. Yeditepe Bienali, kadim sanatlarla yeni sanatların kaynaşma noktası olacak. Bienalde sanat eserlerini Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıcı gibi mimari şaheserlerimizde sergileyerek, bunlar için de farkındalık oluşmasını istiyoruz. Böylece sanatı mekânla bir araya getirmiş oluyoruz.”

BAKTERİLERİ TEZHİPLE YANSITTILAR!

Bienal çerçevesinde Yerebatan Sarnıcı’nda görücüye çıkan “Zerre” sergisinde, aslında doktor olan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir’in fikirleri sanata yansımış. Bakteri, virüs, hücre elemanları gibi gözle görülemeyen mikroorganizmalar, seramik, tezhip ve minyatür gibi sanatlarla tasvir edilmiş. Ortaya ise oldukça çarpıcı eserler çıkmış...

EBRULU DEVASA TESPİH

Bienalin ebadıyla en çapıcı eserlerinden biri Ayasofya’da sergilenen tespih. Sanatçı Hatice Ünal’ın meydana getirdiği devasa 99’luk tespihin üzerine ebru sanatı işlenmiş.



BABAOĞLU TALEBELERİYLE

Ananevi ebru meraklılarının bienaldeki gözde alanı II. Beyazıt Türk Hamamı Müzesi olacak. Tanınmış ebru sanatçısı Alparslan Babaoğlu ve talebelerinin eserleri, 15 Nisan’a kadar burada sergilenecek..