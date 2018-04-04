Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu yıl ilki düzenlenen, ‘Uluslararası Etno Müzik Festivali’ dün müzikseverlerle buluştu. 3 gün boyunca devam edecek festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Arakan başlıklı gala konseri ile başladı. Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu’nun sunumuyla yapılan faaliyette, Arakan’da katledilen siviller için Bora Uymaz tarafından bestelenen bir ağıt ilk kez seslendirildi.