İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından bu yıl ilki düzenlenen, ‘Uluslararası Etno Müzik Festivali’ dün müzikseverlerle buluştu. 3 gün boyunca devam edecek festival, Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda Arakan başlıklı gala konseri ile başladı. Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu’nun sunumuyla yapılan faaliyette, Arakan’da katledilen siviller için Bora Uymaz tarafından bestelenen bir ağıt ilk kez seslendirildi.
Arakanlılar için sahneden ağıt
04.04.2018 - 05:34 | Son Güncelleme: 04.04.2018 - 05:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Müslümanların Arakan’da yaşadığı zulme bu defa sahneden dikkat çekildi.
Etiketler : etno müzik festivali,
554176 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/554176.aspx
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