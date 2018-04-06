Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yıldız oyuncular Burak Özçivit ile Kerem Bürsin’i bir araya getiren ‘Can Feda’ filmi de Suriye’de 7 senedir devam eden savaşın Türkiye’ye bakan yönünü işliyor. Filmin mevzuu şöyle: Türk ordusu, müttefiksiz olarak ülkeye operasyona başlar. Yüzbaşı Alparslan’ın komutasındaki Özel Kuvvetler timi de operasyondaki gruplardandır. Ancak bu ekip, Türk ordusuna kurulan bir tuzağın farkına varır. Ardından Yüzbaşı Alparslan ve askerleri, hain planları boşa çıkarmak için canlarını ortaya koyarak mücadeleye girişirler. Görsellik yönü güçlü olan ‘Can Feda’, başarılı aksiyon sahnelerine sahip.