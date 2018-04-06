Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filmin başrollerinde Cemal Hünal, İrem Helvacıoğlu ve Gizem Hatipoğlu yer alıyor. Varlıklı bir ailenin çocuğu olmasına rağmen polisliği meslek olarak seçen Doruk, bir operasyon esnasında tanıştığı Serap’a gönlünü kaptırır. Evliliğe adım atan çiftin Zeynep adında bir kızları dünyaya gelir. Ancak bu doğum, Doruk ve Serap’ın evliliklerini bir çıkmaza sokar. Doğumdan kısa bir müddet sonra bunalıma giren Serap, beklenmedik bir şekilde evi terk eder. Kızıyla başbaşa kalan özel harekât polisi Doruk, hem operasyonlara katılır hem de Zeynep’e bakmaya çalışır. Fakat baba-kız aralarında çok güzel bir bağ kurmuşken, anne Serap tekrar çıkagelir. Bu dönüş Doruk ve kızı için iyi şeylerin başlangıcı olmaz.