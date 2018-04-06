Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kur’ân-ı kerim süslemelerinden çinilere, kitap sayfalarından cami içindeki sütunlara kadar klasik Türk sanatlarında açmadığı saha kalmayan çiçek, Yeditepe Bienali’ne de damga vuruyor. İstanbul’un kalbinde gerçekleştirilen bienal, açılan yeni sergilerle devam ediyor. Önceki gün de ‘Çiçeğin Her Hâli’ başlıklı tematik sergi seyre sunuldu. Dokuz farklı kısımdan oluşan sergi Marmara Üniversitesi Cumhuriyet Müzesi ve Sanat Galerisi’nde açıldı.

OLMAZSA OLMAZIMIZ

Serginin açılışında konuşan Klasik Türk Sanatları Vakfı Başkan Yardımcısı Muhammed Emin Demirkıran da serginin temasına binaen hayata değer veren unsurlardan birisinin çiçek olduğunu işaret ederek “Bu anlamda çiçeği kendi sanatlarımızla işledik. Sonuç olarak sanatçılarımızdan çok güzel eserler bize ulaştı” diye konuştu. ‘Ehl-i Hiref’ temasıyla bu yıl ilki gerçekleştirilen bienalin küratörü Serhat Kula da, serginin mevzuuna değinerek, şunları kaydetti: Çiçek, geleneksel sanatlarımızda olmazsa olmaz bir desen. Beşikten mezara kadar hayatımızın her parçasında karşımıza çıkan bir güzellik. Cenabıhak çiçeği bize güzeli görelim diye ‘Sani’ sıfatının tecellisi olarak yaratmış.

Sergide Öz, Çalkanoğlu ve Oğan’ın yanı sıra Ahmet Sacit Açıkgözoğlu, Gülsen Bilgin, Hülya Korkmaz, Safiye Morçay, Uğur Taşatan, Zehra Çekin ve Endemik Çiçekler Grubu’nun eserleri yer alıyor. Sergi, 15 Mayıs’a kadar görülebilecek.