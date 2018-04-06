Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çekimleri Suriye’nin Halep şehrine bağlı Cerablus ilçesinde gerçekleştirilen “Kardeşim İçin Der’a” isimli film, 13 Nisan’da Suriye’deki savaşın çıkış sebeplerini seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Halis Cahit Kurutlu’nun senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda ise Murat Onbul oturuyor. Dram-aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda İlker Kızmaz, Cem Uçan ve Mehmet Çevik gibi isimler bulunuyor. TRT’nin ortak yapımcı olduğu eser, savaştan sonra Suriye topraklarında çekilen ilk film...