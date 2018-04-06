Festival bu yıl da sinemaseverlere usta yönetmenlerin filmlerinden genç ustalara, farklı ve marjinal filmlerden klasik şaheserlere kadar geniş bir program sunuyor. Festival, 18 kısımda 200’e yakın film gösterimlerinin yanı sıra usta sinemacıların katılacağı, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşiler, festival sohbetleri ve özel faaliyetleriyle 12 gün boyunca sinema heyecanını yaşatacak. Festival, Andrew Haigh’in yönettiği ve Charlie Plummer’a Venedik’te En İyi Genç Oyuncu ödülü getiren ‘Lean on Pete’ filmiyle başlayacak.
Sinemanın rüzgârı İstanbul'da esecek
06.04.2018 - 07:31 | Son Güncelleme: 06.04.2018 - 07:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından tertiplenen İstanbul Film Festivali’nin 37’ncisi bu akşam gerçekleştirilecek açılış töreniyle başlıyor.
Etiketler : istanbul film festivali,istanbul,
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