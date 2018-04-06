Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festival bu yıl da sinemaseverlere usta yönetmenlerin filmlerinden genç ustalara, farklı ve marjinal filmlerden klasik şaheserlere kadar geniş bir program sunuyor. Festival, 18 kısımda 200’e yakın film gösterimlerinin yanı sıra usta sinemacıların katılacağı, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek söyleşiler, festival sohbetleri ve özel faaliyetleriyle 12 gün boyunca sinema heyecanını yaşatacak. Festival, Andrew Haigh’in yönettiği ve Charlie Plummer’a Venedik’te En İyi Genç Oyuncu ödülü getiren ‘Lean on Pete’ filmiyle başlayacak.