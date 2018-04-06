Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş’un katılımıyla 6 Kasım 2017’de tanıtılan Yeni AKM projesine yönelik çalışmalar sürüyor. AKM’nin meydana bakan tarafında iş makineleri bir yandan yıkım yaparken, bir yandan da hafriyat kaldırılıyor. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, binanın yıkım çalışmasının gelecek ay tamamlanacağını bildirdi. Demircan, yeni AKM projesine başlanmasının herkesi çok mutlu ettiğini kaydederek “Yeni yapılacak yapı, mevcut yapıya göre dışarıdan aynı gibi görünse de otoparkları ve yeni alanlarıyla çok daha büyük ve fonksiyonel bir kültür merkezi olarak hizmete girecek. Sadece Beyoğlu ve İstanbul’a değil Türkiye’ye örnek bir opera binası burada olacak. Çok mutluyuz ve bekliyoruz” diye konuştu.