Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümit Tanrıseven

Televizyonlarda yayınlanan dizileri değerlendiren İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Drama ve Oyunculuk Bölüm Başkanı Prof. Mehmet Birkiye, dizilerin geldiği noktayı “halka hakaret” olarak değerlendirdi. Birkiye “Dizilerimizi maalesef zekâ özürlü buluyorum” dedi. Dizilerin süresinin ticari endişelerle son derece uzun tutulduğuna dikkat çeken Birkiye “Bu durum, oyunu, senaryoyu, karakterleri ve karakterlerin birbirleri ile olan ilişkilerini inanılmaz derecede yavaşlatıyor. Oyun akmıyor. O kadar ki bu durum bazen izleyiciyi çıldırtacak seviyeye kadar geliyor” ifadelerini kullandı. Sanatın hiçbir zaman doğru bir çizgi üstünde ilerlemediğini anlatan Birkiye “Sanat inişli çıkışlı bir süreç izler. Toplumun durumu, ülkenin kültür iklimi ve sanata yapılan yatırımlara bağlı olarak düşüşler ve yükselişler görülür” dedi. Son yıllarda tiyatroya “patlama” derecesinde bir ilginin olduğunun altını çizen Birkiye “Bugün İstanbul’da irili ufaklı 300 civarında özel tiyatro var. Bu durumun ekonomik karşılığı elbette tartışılır ancak ben pek çoğunu oldukça başarılı buluyorum. Özellikle 20 ila 40 yaş arası insanların tiyatroya büyük ilgi gösterdiğini ve tiyatro izlemeye gittiğini gözlemliyoruz. Bu da elbette memnuniyet verici bir gelişme. Seyirciyle buluşmak önemli” şeklinde konuştu.