Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"Nisan'da Adana'da" temasıyla bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında gerçekleştirilen "Portakallı Lezzetler Yarışması" ile "Kostümlü Anne-Baba-Çocuk Koşusu"nda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Adana'nın önemli tarım ürünlerinden narenciyenin değişik lezzetlerle buluştuğu bir restoranda gerçekleştirilen yarışmaya katılanlar, pasta, tatlı ile soğuk ve sıcak yemekler olmak üzere dört ayrı kategoride birbirinden değişik lezzetleri jürinin beğenisine sundu.

Gurmelerin yanı sıra sanatçılar ve gazetecilerden oluşan 20 kişilik jüri her yemeği sunumu, görünüşü, lezzeti, orijinalliği, kokusu, kıvamı, adı ve tarife uygunluğu gibi özellikleri dikkate alarak değerlendirdi.

Yarışma Komisyon Başkanı Tayyar Zaimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karnavala lezzet katmak amacıyla Portakallı Lezzetler Yarışması düzenlediklerini belirtti.

Yarışmaya 98 kişinin katıldığını ifade eden Zaimoğlu, her yarışmacının yemeklerinin içerisinde mutlak suretle narenciye ürünlerinden birini kullanmak zorunda olduğunu söyledi.

Portakallı Adana kebabı

Yarışmaya katılanların muhteşem lezzetler ortaya çıkardığını dile getiren Zaimoğlu, "Her kategoride birinci, ikinci, üçüncü ve bir de jüri özel ödülü verilecek. Amacımız, bütün narenciye ürünlerini özellikle Adana'nın yöresel yemeklerine katkı da yaparak onları biraz daha üste çıkarmak. Bundan sonra bu üretimlerin evlerde ve lokantalarda artık narenciye ürünü kullanılan bir yemek haline gelmesini sağlamak." diye konuştu.

Yarışma kapsamında kentin simgesi haline gelen Adana kebabının da portakallı olarak sunulduğunu bildiren Zaimoğlu, yarışmanın artık karnaval kapsamında geleneksel hale geleceğini, ayrıca ekim ayında yapılacak Lezzet Festivali'nde de yer alacağını sözlerine ekledi.

Onlar lösemili çocukların "Gülümseyen maskeleri"

Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı kapsamında, "Gülümseyen maskeler" adıyla sosyal medya üzerinden bir araya gelen gönüllü anneler tarafından da lösemili çocuklar yararına stant açıldı.

Toros Caddesi'nde kurulan stantta birbirinden lezzetli ürünleri karnavala katılanların beğenisine sunan anneler, elde ettikleri gelirle lösemi çocuklar için farklı etkinlikler yapacak.

Pasta ustası şef Özlem Küçükosman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gönüllü annelerle lösemili çocuklar yararına çalıştıklarını söyledi.

Yaklaşık iki yıl önce sosyal medya üzerinden "Gülümseyen maskeler" adıyla bir araya gelip çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Küçükosman, sattıkları ürünlerden elde ettikleri gelirle kimi zaman lösemili çocukları giydirdiklerini, kimi zaman gezdirdiklerini ve eğlendirdiklerini kaydetti.

"Kostümlü Anne-Baba-Çocuk Koşusu"

Karnaval kapsamında Migros'un sponsorluğunda "Kostümlü Anne-Baba-Çocuk Koşusu" gerçekleştirildi.

Koşu kapsamında çeşitli kostümler giyerek, renkli aksesuarlar takan yaklaşık 40 aile Uğur Mumcu Bulvarı'nda bir araya geldi.

Burada hazırlanan yaklaşık 500 metrelik parkurda anne, baba ve çocukları koşarak eğlenceli dakikalar yaşadı.

Bazı katılımcılar koşan ailelerin fotoğraflarını çekti.